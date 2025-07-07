شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2025.. تفاصيل التقدم لاختبارات القدرات وخطوات التسجيل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

أعد المجلس الأعلى للجامعات فيديو تعريفي عن الكليات التي تتطلب أداء اختبارات قدرات بها وشروط كل كلية وكيفية التقدم لأداء هذه الاختبارات.

أعلن مكتب التنسيق عن موعد اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق ببعض الكليات والتي يشترط للقبول بها اجتياز هذه الاختبارات لطلاب شهادة الثانوية العامة المصرية لهذا العام 2025.

وتيسيراً على أبنائنا الطلاب وفي إطار منظومة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الدولة وما يشهده المجتمع من تحول رقمي في جميع المجالات، أتاحت وزارة التعليم العالي الفرصة أمام أبنائنا الطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونياً عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكه المعلومات الدولية "الإنترنت"، وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 2025/7/12 حتى يوم الخميس الموافق 2025/7/24.