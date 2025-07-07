شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة يارو للحضارة المصرية بالتعاون مع مبادرة together تنظم فعالية بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بالتزامن مع مرور 12 عام علي ذكري ثورة 30 يونيو، نظمت مؤسسة يارو للحضارة المصرية بالتعاون مع مبادرة "together مصر دايما معاك"، فعالية خاصة بعنوان "قيمة العمل وآفاق التنمية من مصر القديمة إلي الجمهورية الجديدة"

وقدمت المبادرة فيلم خاص عن أنشطة المبادرة للشباب المصري حول العالم، وكيفية تحقيق أهداف المبادرة من خلال التواصل الفعال والمثمر بين الشباب المصري في كل أنحاء الوطن، وشباب مصر حول العالم، والتعريف بالإنجازات التنموية في الجمهورية الجديدة لكل شباب مصر في كل مكان حول العالم،

وإلقاء الضوء علي تجارب ناجحة للشباب المصري في البلاد المختلفة.

واشتملت الفعالية أيضا علي عرض تجارب شبابية حية وملموسة، استطاعت العمل علي مشروعات في مجالات متنوعة وناجحة في سوق العمل المصري في ظل جهود الدولة لتمكين الشباب والمرأة في الجمهورية الجديدة.

كما اشتملت أيضا علي ندوة خاصة للدكتور وسيم السيسي عالم المصريات عن حضارة مصر القديمة وكيف كان العمل بها هو حجر الزاوية الذي جعلها النموذج الملهم للعالم في شتي المجالات العلمية والصناعية والثقافية.

واختارشباب المبادرة شعار لهم في الخطوات المقبلة بعنوان" إيد علي إيد" نصنع المستحيل