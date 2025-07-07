شكرا لقرائتكم خبر عن القومي للإعاقة يدعو ذوى الهمم لاستخراج كارت متابعة الانتخابات لمتابعة انتخابات الشيوخ 2025 والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة سياسيًا، وتحرص على دعمهم الكامل في ممارسة حقوقهم الدستورية، وعلى رأسها المشاركة في العملية الانتخابية، مشيرة إلى أن المجلس وجه الدعوة لكافة الأشخاص ذوي الإعاقة الراغبين في متابعة انتخابات مجلس الشيوخ 2025 إلى التقدم لاستخراج "كارت متابعة الانتخابات" لمتابعة سير الانتخابات داخل اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية.

وأوضحت الدكتورة إيمان كريم أن تصريح المتابعة يُمنح للأشخاص ذوي الإعاقات الحركية، والسمعية، والبصرية، والأقزام، ومتعددي الإعاقات، وذلك بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات، في إطار جهود الدولة لتعزيز المشاركة السياسية لكافة فئات المجتمع، وبخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكدت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن الإجراءات بسيطة، وتشمل إرسال صورة شخصية وصورة من بطاقة الرقم القومي (وجه وظهر) عبر تطبيق واتساب على الرقم (01096494649)، تمهيدًا لإصدار التصريح اللازم للمشاركة.

واختتمت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة تصريحها قائلة: "ندعو جميع الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المساهمة الفاعلة في هذا الاستحقاق الوطني المهم، فصوت كل فرد له تأثير، ووجودنا في المشهد الديمقراطي يؤكد أننا شريك حقيقي في صناعة مستقبل الوطن".