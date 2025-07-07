شكرا لقرائتكم خبر عن العالم يحتفل باليوم العالمي للشيوكولاتة.. من مشروب مرير لمتعة وفوائد صحية والان مع تفاصيل الخبر

يحتفل العالم اليوم الإثنين السابع من يوليو، بـ اليوم العالمي للشيوكولاتة، تلك الحلوى اللذيذة التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من حياتنا، وتمنحنا شعورًا بالسعادة الغامرة.

يعود تاريخ الشيوكولاتة إلى حضارة المايا القديمة في جنوب المكسيك، حيث كانت في بدايتها مشروبًا موقرًا، ولكنه مر وغير مستساغ.

تصنع الشيوكولاتة من ثمار أشجار الكاكاو، التي موطنها الأصلي أمريكا الوسطى والجنوبية. تمر حبوب الكاكاو بسلسلة طويلة من مراحل الإعداد والتجهيز قبل أن تصل إلى شكلها النهائي الذي نعرفه اليوم. يستهلك العالم سنويًا حوالي 3 ملايين طن من الشوكولاتة، ويعتبر الأوروبيون أبرز المستهلكين لها.

وصلت الشوكولاتة إلى القارة الأوروبية خلال القرن السادس عشر، وشهد عام 1828 ثورة في صناعة الشوكولاتة بفضل اختراع عالم الكيمياء الهولندي كونراد يوهانيس فان هوتن لآلة ضغط الكاكاو. هذه الآلة ساهمت في استخراج زبدة الكاكاو من حبوب الكاكاو المحمصة، مخلفة مسحوقًا رقيقًا يُضاف إليه مكونات أخرى لتصنع منه الشوكولاتة.

حقائق ومعلومات مثيرة عن الشيوكولاتة:

أظهرت دراسة أجراها العالم الإنجليزي ديفيد لوس عام 2007 أن ذوبان الشوكولاتة ببطء في الفم يرفع من كفاءة أداء المخ ويزيد من ضربات القلب.

تصنف الشوكولاتة ضمن الخضروات، حيث تأتي من بذور الكاكاو، وهي شجرة تصنف ضمن عائلة Malvaceae، وهي نفس عائلة البامية!

لتحويل بذور الكاكاو إلى شوكولاتة، يلزم جهد كبير، و لإنتاج نصف كيلو جرام من الشوكولاتة، يحتاج الأمر إلى حوالي 500 بذرة كاكاو.

الشوكولاتة الداكنة، التي لا تقل نسبة الكاكاو فيها عن 70%، وتعد أفضل أنواع الشوكولاتة لفوائدها الصحية. فهي غنية بمضادات الأكسدة وتحتوي على مادة الثيوبرومين التي تعمل على توسيع الأوعية الدموية، مما يحسن تدفق الدم في الجسم ويفيد صحة القلب.

الكمية الموصى بها لتناول الشوكولاتة يوميًا تتراوح بين 30 و 60 جرامًا للاستفادة من فوائدها، بالنسبة لمرضى السكري، يسمح بتناول الشوكولاتة الداكنة مرتين في الأسبوع، مما يساعد في تنظيم مستوى السكر في الدم، كما أن تناول الشوكولاتة باعتدال يقلل من تدهور الذاكرة.

تعرف الشوكولاتة بأنها من "أطعمة السعادة" وأحد أقوى الأطعمة التي تحارب الاكتئاب، لاحتوائها على مادة الفينيثيلامين التي تحفز مراكز السعادة في الدماغ، بالإضافة إلى مادة الثيوبرومين، التي تشبه الكافيين وتمنح الجسم اليقظة والنشاط.

تثير الشوكولاتة البيضاء جدلاً كبيرًا، حيث لا تعتبرها منظمة الغذاء والدواء الأمريكية شوكولاتة حقيقية لأنها لا تحتوي على الكاكاو نفسه، بل على زبدة الكاكاو فقط.

الإفراط في تناول الشوكولاتة العادية يضر بالصحة، لارتفاع محتواها من الدهون والسكريات، مما يؤدي إلى زيادة الوزن والإصابة بالسكري. لذا يُفضل دائمًا الشوكولاتة الداكنة.

تناول الشوكولاتة بكميات كبيرة قد يكون خطرًا لاحتوائها على الكافيين، الذي قد يتعارض مع بعض الأدوية.

يواجه إنتاج الشوكولاتة خطرًا بسبب التغيرات المناخية.

يتوقع خبراء المناخ ارتفاع درجة حرارة الدول المنتجة للكاكاو مثل غانا وكوت ديفوار وإندونيسيا درجتين في الأعوام القادمة، مع استمرار نقص فرص سقوط الأمطار، مما يؤدي إلى نقص الرطوبة ويهدد إنتاج الكاكاو عالميًا.