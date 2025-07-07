شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تعلن عودة تشغيل حركة القطارات على خط القاهرة الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الهيئة القوميه لسكك حديد مصر، عودة تشغيل حركة القطارات في الاتجاه من القاهرة للإسكندرية لخدمة حركة تشغيل القطارات في الاتجاهين من القاهرة للاسكندرية والعكس وجاري الاستعداد لتشغيل حركة القطارات بالخط من الإسكندرية للقاهرة.

وأكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر في بيان صادر عنها صباح اليوم أنه أثناء مسير قطار رقم 906 (VIP) القادم من الإسكندرية للقاهرة حدث عطل مفاجئ لاحد عجلات العربة الثانية من القطار أثناء مسيره ما بين قويسنا وبنها ولمزيد من إجراءات السلامة والأمان توقف القطار لإصلاح العطل وتم الدفع بفرق الطوارئ والأوناش لإجراء عملية الإصلاح وتعتذر الهيئة القومية لسكك حديد مصر لجمهور الركاب عن تأخير بعض القطارات في الاتجاهين.

