- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يمكن الوقاية من لدغات البعوض؟ وزارة الصحة توضح والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالإثنين، 07 يوليو 2025 12:11 م
كشفت وزارة الصحة والسكان عن آليات الوقاية من لدغات البعوض والتى تتضمن :-
1 . استعمال سلك ضيق النسيج على النوافذ
2. استعمال المبيدات الحشرية الآمنة
3. ارتداء الملابس طويلة الأكمام
4. استخدام الأجهزة والمستحضرات الكيميائية طاردة
الناموس
وتابعت وزارة الصحة والسكان : تزداد كثافة البعوض في فصل الصيف ويعتبر أحد أكثر نواقل الأمراض انتشارًا
االوقاية من لدغات البعوض
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز