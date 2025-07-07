شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة: إجراء التلقيح الصناعي لأكثر من 35 ألف رأس ماشية والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية عن جهود تقديم الرعاية التناسلية وخدمات التحسين الوراثي للماشية، خلال يونيو الماضي، حيث بلغ إجمالي الحالات الملقحة اصطناعيًا خلال يونيو 35,697 رأس ماشية.

وقال الدكتور حامد الأقنص رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف المهندس مصطفى الصياد - نائب وزير الزراعة، باستمرار جهود رفع كفاءة الثروة الحيوانية وتحسين السلالات، بما يسهم في زيادة الإنتاجية، فضلا عن تطوير وتطبيق أحدث الأساليب العلمية لتعزيز التنمية المستدامة للثروة الحيوانية.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ التلقيح الاصطناعي خلال شهر يونيو لحوالي 35,697 رأس ماشية، من بينها: 30,068 رأس من الأبقار، و 5,629 رأس من الجاموس، لافتا إلى أنه تم تقديم هذه الخدمات من خلال 1588 نقطة تلقيح اصطناعي موزعة على مختلف المحافظات، لدعم المربين في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وتابع رئيس الهيئة أنه تم إنتاج حوالي 56,805 جرعة سائل منوي مجمد من طلائق متميزة في مركزي العباسية وبني سويف، فضلا عن توزيع نحو 36,065 جرعة على نقاط التلقيح الاصطناعي بالمحافظات لتعزيز القدرات الوراثية للقطعان، لافتا إلى انه تم استلام وفحص عدد 31,914 قصيبة من السائل المنوي المجمد المستورد لدعم برامج التحسين الوراثي للأبقار والجاموس.

وفيما يتعلق بجهود تقديم خدمات الرعاية التناسلية للماشية، خلال يونيو، أوضح رئيس الهيئة، أنه تم تشخيص الحمل لعدد 15,871 رأس ماشية تشمل: 7,241 رأس من الأبقار، 2,781 رأس من الجاموس، فضلا عن 5,849 رأس من الأغنام والماعز، لافتا إلى أنه تم أيضا علاج مسببات ضعف الخصوبة في إناث الحيوانات لعدد 14,304 رأس، شملت: شيوع صامت، شيوع متكرر، التهابات رحمية بأنواعها، خمول المبايض، تحوصل المبايض، سوء تغذية، وغيرها من الأسباب التي تؤثر على كفاءة القطعان التناسلية.

واضاف أنه تم علاج أمراض الضرع لعدد 2,766 رأس ماشية، تشمل: 1,750 رأس من الأبقار، و 909 رأس من الجاموس، فضلا عن 107 رأس من الأغنام والماعز، كما تم علاج أمراض الجهاز التنفسي، والنقص الغذائي، والحالات الحرجة لعدد 572 رأس، كذلك علاج أمراض الولادة ومضاعفاتها لعدد 1,924 رأس، شملت: التهابات رحمية، حمى النفاس، احتباس المشيمة، الولادات العسرة، الانقلابات الرحمية والمهبلية، وغيرها.

