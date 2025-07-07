شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالي: المعهد القومي للمعايرة يحقق إنجازًا دوليًا بمجال الترددات الراديوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق المعهد القومي للمعايرة إنجازًا جديدًا بحصوله على موافقة اللجنة المشتركة للمنظمات الإقليمية (JCRB) على الاعتراف الدولي بقدرة قياس جديدة في مجال الكهرباء والمغناطيسية في الترددات الراديوية، والتي تم نشرها على قاعدة بيانات المكتب الدولي للأوزان والمقاييس (BIPM-KCDB) بتاريخ ٢٠ يونيو ٢٠٢٥.

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الإنجاز الجديد يُجسد التقدم العلمي والتقني الذي يشهده المعهد القومي للمعايرة، ويُعزز من مكانة مصر على خريطة القياس والمعايرة العالمية، مضيفًا أن نشر وتحديث قدرات القياس على قاعدة بيانات المكتب الدولي يُمثل عنصرًا أساسيًا لضمان نظام قياس دولي متجانس وشفاف وفعال.

وأشار إلى أهمية الدور الذي يقوم به المعهد كأحد ركائز البنية التحتية للجودة في مصر، ومساهمته الفاعلة في دعم الصناعة الوطنية، وضمان جودة منتجاتها، ورفع قدرتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار الدكتور حاتم حسين، القائم بأعمال رئيس المعهد القومي للمعايرة، إلى أن تحقيق هذا الإنجاز يأتي تتويجًا لجهود متكاملة بذلها فريق عمل معمل مترولوجيا التردد والزمن والميكروويف التابع لشعبة مترولوجيا الكهرباء، ضمن خطة استراتيجية واضحة تهدف إلى تعزيز القدرات الفنية للمعهد وفقًا للمعايير الدولية، وتعزيز مكانته كمؤسسة وطنية مرجعية في مجالات القياس والمعايرة.

وتشمل قدرة القياس المعترف بها ما يلي:

Radio frequency measurements – RF power: calibration factor in coaxial line

التردد: من ٢ جيجاهرتز إلى ١٨ جيجاهرتز

الموصل: ٥٠ أوم، نوع Type-N

مستوى القدرة: -٣٠ dBm

نسبة عدم اليقين الموسعة: من 6.2E-3 إلى 2.5E-2

طريقة المعايرة: Direct comparison method

رمز الخدمة: NIS-22C014

معرّف CMC: AFRIMETS-EM-EG-00000PW3-1

وافادت الاستاذ الدكتور رشا سيد عطية رئيس شعبة مترولوجيا الكهرباء ان هذا الانجاز يُعد ثمرة جهود فريق معمل مترولوجيا التردد والزمن والميكروويف ومشاركتهم الفاعلة في أعمال المقارنات الدولية التي تنظمها المنظمات الإقليمية والدولية للمترولوجياوالتعاون مع السادة اعضاء هيئة البحوث بشعبة مترولوجيا الكهرباء، وذلك في إطار تنفيذ خطة المعهد الاستراتيجية للاعتراف الدولي بأنشطته المختلفة، واستيفاء المتطلبات اللازمة طبقًا لاتفاقية الاعتراف الدولي بشهادات المعايرة (CIPM-MRA)، والمواصفة الدولية ISO/IEC 17025:2017.

تجدر الإشارة إلى أنه نتيجة هذا الإنجاز، ارتفع رصيد المعهد القومي للمعايرة إلى ١١٤ قدرة قياس حائزة على الاعتراف الدولي ومنشورة على قاعدة بيانات المكتب الدولي للأوزان والمقاييس (BIPM-KCDB)، بما يُعزز من كفاءة المعهد وإسهامه في تطوير مجال القياس والمعايرة إقليميًا ودوليًا، ودوره في دعم الصناعة الوطنية وضمان جودة منتجاتها.