شكرا لقرائتكم خبر عن الأمواج ترتفع لـ3 أمتار.. اضطراب بالملاحة بالبحر الأحمر وخليج السويس والعقبة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر الاحمر وخليج السويس وخليج العقبة.

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن سرعة الرياح تتراوح بين (60:40) كم/س وارتفاع الأمواج (3:2) متر.

وكشف الدكتور محمود شاهين مدير عام الإنذار المبكر ومخاطر الطقس، تفاصيل الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الإثنين، كما يلي :

- ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من (4:2) درجة

- شبورة مائية من (8:4 صباحاً قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 37 درجة.

الصغرى 25 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 32 درجة.

الصغرى 22 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 30 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 41 درجة.

الصغرى 26 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 42 درجة.

الصغرى 27 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 42 درجة.

الصغرى 28 درجة.