شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: زيارة رئيس الصومال لمصر تجسد عمق روابط الأخوة بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، بمدينة العلمين، الدكتور "حسن شيخ محمود" رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور بشأن قضايا السلم والأمن والأوضاع الإقليمية والقارية.

ورحب الرئيس السيسى بالرئيس الصومالى، مؤكدًا أن زيارته لمصر تجسد عمق الروابط الأخوية بين مصر والصومال، مشيرًا إلى أن مباحثاتهما شهدت نقاشًا معمقًا حول القضايا الثنائية والإقليمية، فضلًا عن الأوضاع فى القرن الأفريقى والبحر الأحمر.

جاء ذلك فى مؤتمر صحفى مشترك بين الرئيسين بالقصر الرئاسى فى مدينة العلمين.

وأشار الرئيس السيسى إلى أنهما تناولا سبا تعزيز العلاقات الثنائية فى ضوء الإعلان السياسى المشترك الموقع بين البلدين فى يناير الماضى.

وأشاد الرئيس السيسى، بجهود رئيس الصومال فى تحقيق الاصطفاف الوطنى بالمجتمع الصومالى، مؤكدًا دعم مصر الكامل لكافة المساعى الرامية إلى تحقيق توافق وطنى فى الصومال بشأن محتلف الملفات السياسية.