شكرا لقرائتكم خبر عن حملة صندوق مكافحة الإدمان بالمواقف لرفع وعي السائقين بخطورة المخدرات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى فى تنفيذ برامج التوعية تحت عنوان "المخدرات مش هتضيعك لوحدك"، لرفع وعى السائقين فى المواقف العمومية بخطورة تعاطى المواد المخدرة وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن تعاطى وإدمان المواد المخدرة، ضمن الحملة التى تم إطلاقها من خلال الصندوق بالتعاون مع الهلال الأحمر المصرى تحت عنوان "القيادة الآمنة".



ويأتى ذلك بالتوازى مع جهود الدولة فى تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المواد المخدرة على السائقين بالطرق السريعة، واتخاذ الإجراءات القانونية بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر وفقا لقانون المرور.

تستهدف الحملة توعية السائقين فى المواقف العمومية والميادين العامة بخطورة التعاطى، وإلقاء الضوء على الخدمات التى يقدمها الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان "16023" والتى تتنوع بين توفير العلاج لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة، كذلك توفر المشورة العلاجية ومتابعة الحالات الخاضعة للعلاج، إضافة إلى توفير المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية ،ويقوم المتطوعون لدى الصندوق بتوزيع مطبوعات على السائقين تتضمن كيفية الوقاية من أضرار تعاطى المخدرات الآثار السلبية من الإدمان والخدمات التى يقدمها الخط الساخن وكيفية تلقى الخدمات العلاجية .



من جانبه أشار الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إلى استمرار تكثيف جهود التوعية فى المواقف العمومية والميادين العامة بالتنسيق مع السادة المحافظين، لرفع الوعى بخطورة المخدرات وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن التعاطى لدى الفئات الأكثر عرضة للمخدرات مثل السائقين، من كون المخدرات تعمل على تنشيط الذاكرة وتساعد على نسيان الهموم، وأن التعاطى يعطى قوة فى التركيز فى القيادة وأنه يزيدهم أيضا قوة لتطبيق فترتين فى العمل وغيرها من المفاهيم والمعتقدات الخاطئة، ووفقًا لتقارير الأمم المتحدة، فإن السائقين الذين يقودون تحت تأثير مخدر الحشيش تزداد احتمالية تسببهم فى الحوادث بمقدار 3 أضعاف مقارنة بغيرهم من السائقين











المخدرات مش هتضيعك لوحدك حملة صندوق مكافحة الإدمان داخل المواقف العمومية



المخدرات مش هتضيعك لوحدك حملة لصندوق مكافحة الإدمان بالمواقف العمومية



أنشطة صندوق مكافحة الإدمان في المواقف العمومية لرفع وعى السائقين بخطورة الإدمان



تكثيف جهود التوعية بالمواقف لتوعية السائقين بخطورة تعاطى المواد المخدرة



تكثيف جهود التوعية لرفع وعى السائقين بخطورة التعاطي وإدمان المواد المخدرة



رفع وعى السائقين بخطورة تعاطى المواد المخدرة