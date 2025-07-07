شكرا لقرائتكم خبر عن مش كلها بتزود وزنك.. 7 أنواع من الجبن صحية وتساعد على فقدان دهون البطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع Eat This Not That، إنه توجد 7 أنواع من الجبن تساعد على تقليل دهون البطن مع الحفاظ على شعورك بالشبع والرضا.

وقال الموقع، إنه عندما يتعلق الأمر بإنقاص الوزن، عادةً ما يكون الجبن من الأطعمة التي يجب تجنبها، لأن العديد منها غني بالدهون المشبعة، مما قد يرفع مستوى الكوليسترول السيئ، ويزيد خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أو أمراض القلب، لكن لحسن الحظ، ليست جميع أنواع الجبن متساوية، ويُنصح بتناول العديد منها أثناء السعي لتحقيق أهداف إنقاص الوزن.

من جانبها أوضحت تيري تاتيوسيان، أخصائي التغذية، ومتخصص في الهرمونات، إن الكثير من أنواع الجبن غنية بالبروتين والدهون الصحية والعناصر الغذائية الأساسية مثل الكالسيوم، والتي تدعم الحفاظ على العضلات والصحة الأيضية وتوازن الهرمونات.



وأضافت، إنه في الواقع، إذا كان عمرك يزيد عن 40 عامًا وتركز على إعادة تكوين الجسم أو تقليل الدهون الكلية في الجسم، فإن الجبن عالي الجودة يمكن أن يدعم أهدافك (عندما يتم تقسيمها بشكل صحيح) وإقرانها بالأطعمة المناسبة."



الجبن القريش

إذا كنت تحاول التخلص من دهون البطن وترغب في دعم تطلعاتك الصحية، فإليك 7 أنواع من الجبن توصي بها تاتيوسيا:1. الجبن القريش..

سواء كنت تحبه مع البسكويت أو الخضار أو في العصير أو عاديًا، فإن الجبن القريش هو وجبة خفيفة لذيذة يمكن أن تساعد في دعم فقدان الوزن.

يقول تاتيوسيان: "إنها غنية جدًا ببروتين الكازين، الذي يهضم ببطء ويُشعرك بالشبع لساعات، يحتوي نصف كوب منه على حوالي 14 جرامًا من البروتين مقابل 90-110 سعرات حرارية فقط، حسب محتوى الدهون.

تنصح باختيار الخيار الخالي من الدهون وتناوله مع التوت وبذور الشيا لوجبة خفيفة تُساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم، وتُساعد على بناء العضلات الهزيلة مع إشباع الرغبة الشديدة في تناول الطعام.



الجبن البارميزان

2. الجبنة البارميزان.

لا تشعر بالذنب عند إضافة الجبن البارميزان إلى سلطاتك، تشجع خبيرة التغذية تاتيوسيان على ذلك تذكر فقط أن القليل منه يُحدث فرقًا كبيرًا، فهو لذيذ للغاية، مضيفة، إنه منخفض اللاكتوز بشكل طبيعي، ويحتوي على 10 جرامات من البروتين لكل أونصة اى حوالى 31 جراما فقط.



وأشارت إلى إنه يمكنكِ استخدامه كإضافة على البيض أو الخضراوات أو السلطات لتعزيز البروتين والشعور بالشبع دون الحاجة إلى كميات كبيرة، كلما زاد شعوركِ بالشبع، قلّ مستوى زيادة السكر بالدم لديكِ ورغبتكِ في تناول الوجبات الخفيفة لاحقًا.



الموتزاريلا

3. الجين الموزاريلا

تعتبر جبنة الموزاريلا لذيذة جدًا عندما تذوب فوق الخبز، أو في السلطات، أو بأي طريقة أخرى تستمتع بتناولها.

قالت تاتيوسيان: "يتميز هذا الجبن بقوام كريمي ونكهة خفيفة مع توازن مثالي بين البروتين والدهون، مضيفة، إنه توفر الجبنة الموزاريلا قليلة الدسم حوالي 7 جرامات من البروتين لكل 31 جرام، أي ما يعادل 70-80 سعر حراري إنه خيار ذكي عندما ترغب في الشعور بالشبع مع الحفاظ على نظامك الغذائي.



جبنة فيتا

4.الجبنة فيتا

رشيها فوق السلطات والصلصات للحصول على نكهة إضافية وتعزيز القيمة الغذائية، فهو أقل دهونًا بشكل طبيعي، وأسهل هضمًا، خاصةً للنساء اللاتي يعانين من حساسية تجاه حليب البقر، رشة صغيرة منها تُضفي نكهة قوية، وتحتوي أونصة اى 31 جراما منها على حوالي 4-5 جرامات من البروتين، أي ما يعادل 70-80 سعرة حرارية.

وتوصي بتناوله مفتتًا على السلطات مع الخضار والبروتين وقليل من زيت الزيتون لدعم الشعور بالشبع وصحة الهرمونات والتمثيل الغذائي.



جبن الماعز

5.جبن الماعز..

يتمتع جبن الماعز بنكهة فريدة ومتنوعة ومنخفضة في اللاكتوز، مما يجعله سهلًا على الأشخاص الذين يعانون من صعوبة في تناول الجبن.

جبن الماعز، ذو الطعم اللاذع والكريمي والغني بالأحماض الدهنية قصيرة السلسلة، قادرٌ على دعم عملية التمثيل الغذائي للدهون، تحتوي أونصة واحدة منه اى 31 جراما على 5 جرامات من البروتين والدهون الصحية التي تساعد على تنظيم هرمونات الجوع مثل اللبتين.



ريكوتا

6. جبن الريكوتا..

تتميز جبنة الريكوتا بنكهة حلوة خفيفة وقوام ناعم، مما يجعلها مثالية للأطباق المالحة والحلوة، سواءً كنت تحبها في المكرونة، أو المخبوزات مثل تشيز كيك، أو كمكون في الصلصات، فهي تُرضي جميع الأذواق، كما أنها صحية.

أكدت تاتيوسيان، إن الريكوتا مصدر رائع لبروتين مصل اللبن، الذي يدعم بناء العضلات وحرق الدهون، إنها طرية وسهلة الدهن، لذا يمكنك استخدامها على الخبز المحمص، أو في العصائر، أو حتى كحلوى صحية مع القرفة والكاكاو.

وأضافت، إن نصف كوب منها يوفر حوالي 14 جرامًا من البروتين و170 سعرًا حراريًا.



الجبن السويسرى

7. الجبن السويسري..

يتمتع الجبن السويسري بمذاق مميز لا يعجب الجميع، ولكنه مثالي للسندويشات والسلطات والأطباق الساخنة مثل العجة والبرجر، يعتبر الجبن السويسري خيارًا منخفض الصوديوم وعالي البروتين، وهو مثالي لإعداد وجبات مرضية.

الشريحة الواحدة تحتوي على حوالي 8 جرامات من البروتين وكربوهيدرات أقل من معظم أنواع الجبن، كما أنها غنية بالكالسيوم وفيتامين ب12، اللذين يدعمان إنتاج الطاقة وتكوين الجسم، أنصح بتناولها مع بسكويت غني بالألياف أو بيض مسلوق للحصول على وجبة خفيفة غنية بالبروتين.