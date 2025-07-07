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الرئاسة: الرئيس السيسى ونظيره الصومالى عقدا مباحثات ثنائية

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الرئاسة: الرئيس السيسى ونظيره الصومالى عقدا مباحثات ثنائية

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القاهرة - سامية سيد - العلمين- محمد الجالى

الإثنين، 07 يوليو 2025 02:19 م

استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، بمدينة العلمين "د. حسن شيخ محمود" رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة.

وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيسين عقدا جلسة مباحثات ثنائية مغلقة، أعقبها مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، للتشاور حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية والقارية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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