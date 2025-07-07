شكرا لقرائتكم خبر عن شركات المحمول: تأثير حريق سنترال رمسيس قيد التقييم.. وفرق الدعم تتابع والان مع تفاصيل الخبر

كشفت مصادر بشركات المحمول عن تأثر بعض خدمات الاتصالات والإنترنت نتيجة الحريق الذي اندلع داخل سنترال رمسيس، مشيرة إلى أن حجم التأثر ونطاقه لا يزال قيد التقييم حتى الآن.

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن فرق الدعم الفني تتابع الموقف ميدانيًا، لتحديد طبيعة الأعطال وسرعة التعامل معها، مؤكدة أن العمل جارٍ لإعادة الخدمات إلى طبيعتها في أقرب وقت.

وتداول عدد من المستخدمين على شبكات التواصل الاجتماعي شكاوى متفرقة بشأن ضعف أو انقطاع الخدمة، وتباينت المشكلات بين عدم القدرة على استخدام خدمات الإنترنت عبر الهاتف المحمول، أو الإنترنت الأرضي، أو خدمات الصوت.

ويأتي ذلك في وقت لم تصدر فيه الشركة المصرية للاتصالات بيانًا رسميًا حتى الآن يوضح تفاصيل الموقف أو مدى تأثر الخدمات.

وتشير أحدث البيانات الصادرة عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى أن عدد شرائح المحمول المستخدمة في السوق المصرية يقترب من 120 مليون شريحة، فيما يبلغ عدد اشتراكات الإنترنت الثابت نحو 10 ملايين اشتراك، إلى جانب أكثر من 13 مليون اشتراك في خدمات الهاتف الأرضي المنزلي.