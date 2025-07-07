شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل لجنة هندسية لمعاينة حريق سنترال رمسيس والان مع تفاصيل الخبر

شكلت الأجهزة المعنية لجنة هندسية لبيان مدى تأثر مبنى سنترال رمسيس بعد نشوب الحريق داخل المبنى.

وفصلت الأجهزة المعنية التيار الكهربى والغاز لحين الانتهاء من عمليات إخماد حريق بالطابق السابع بمبنى سنترال رمسيس ليتم محاصرة النيران لمنع امتداده لباقى الطوابق.

تلقت غرفة عمليات النجدة ،بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل سنترال رمسيس وعلي الفور انتقلت سيارات الاطفاء الي المكان وتبين اندلاع النيران الحريق أعلى المبنى ويحاول رجال الإطفاء بالسيطرة على النيران المشتعلة فى المكان.



