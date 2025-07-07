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محافظ القاهرة يشكل لجنة هندسية لبيان مدى تأثر مبنى سنترال رمسيس بالحريق

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محافظ القاهرة يشكل لجنة هندسية لبيان مدى تأثر مبنى سنترال رمسيس بالحريق

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القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوى

الإثنين، 07 يوليو 2025 08:53 م

قرر دكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لبيان مدى تأثر مبنى سنترال رمسيس من الحريق الذى نشب به، كما وجه بسرعة إزالة الأثار التى نتجت عن الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائى من معاينة المكان لبيان أسباب الحادث.

تواصل قوات الحماية المدنية والأجهزة التنفيذية جهودها للسيطرة على الحريق الذى نشب بسنترال رمسيس دون اصابات أو وفيات ، ويتواجد بموقع الحادث د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة، واللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام وكافة الأجهزة الأمنية والتنفيذية المعنية.

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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