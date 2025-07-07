شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل امتحانات الفرقة الثانية بمعهد الرعاية والتربية بالكنيسة بسبب حريق سنترال رمسيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن معهد الرعاية والتربية التابع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن تأجيل امتحانات اليوم الاثنين الموافق 7 يوليو 2025، بجميع أقسام الفرقة الثانية، وذلك بسبب عطل مفاجئ في شبكة الإنترنت نتج عن حريق هائل اندلع بسنترال رمسيس بالقاهرة.

وأوضح المعهد في بيان رسمي نشر عبر صفحته، أن التأجيل جاء حرصًا على مصلحة الطلاب وسلامة سير الامتحانات الإلكترونية التي كانت مقررة، مشيرًا إلى أن الموعد الجديد للامتحانات سيُعلن لاحقًا بعد التأكد من استقرار الخدمة واستكمال الإجراءات الفنية.



بيان معهد الرعاية والتربية

وأكد مسؤولو المعهد أن هذا الإجراء مؤقت، ويأتى ضمن إلتزام المؤسسة بضمان العدالة بين جميع الدارسين، وتهيئة الظروف التقنية المناسبة لتأدية الامتحانات في أجواء مستقرة وهادئة.

ويُعد معهد الرعاية والتربية أحد أهم المؤسسات التعليمية التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويضم عدة أقسام علمية في مجالات العلوم الكنسية والدراسات اللاهوتية والتربوية، ويهدف إلى إعداد كوادر خادمة ومؤهلة علميًا وروحيًا.

يُذكر أن حريقًا كبيرًا اندلع اليوم في سنترال رمسيس بوسط القاهرة، مما أدى إلى تعطل خدمات الإنترنت والهاتف الأرضي في عدة مناطق، وهو ما أثر بشكل مباشر على بعض الأنشطة التي تعتمد على الاتصال الشبكي، ومنها الاختبارات الإلكترونية في عدد من الجهات التعليمية والدينية.