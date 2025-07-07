شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير التعليم: تغيير مسميات التعليم الفنى لتقنى وتكنولوجي والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور أيمن بهاء الدين البصال نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن ما حدث بشأن قانون التعليم بمثابة تحديث جذري لقانون التعليم رقم 139 لإعادة هيكلة التعليم ما قبل الجامعي وثورة حقيقية في التعليم التقني والتكنولوجي واستحداث مسارات مهنية جديدة وتغيير مسميات التعليم الفني إلى التعليم التقني والتكنولوجي وربط الدراسة والتدريب باحتياجات سوق العمل وتأصيل منهجية الجدارات.

وتابع الدكتور أيمن بهاء الدين: تطوير التعليم التكنولوجي المتقدم وربطه بالتعليم العالي ومسارات حديثة في التعليم الثانوي وفرص متعددة والقضاء بشكل نهائي على رعب الثانوية العامة وتخفيف العبيء على الطلاب وأولياء أمورهم، موضحا أن البكالوريا المصرية توفر مزايا التعليم الدولي مجاناً لأبنائنا الطلاب، قائلا: كل ذلك بفضل الله أولا ثم نتيجة العمل مع فريق متناغم وقائد نشط لا يدخر جهدا ولا يرى إلا المصلحة العامة ورقابة الله سبحانه وتعالى.