شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد 3 أيام من فتح باب تلقى أوراق الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن تقدم مرشحين علي النظام الفردي لخوض انتخابات مجلس الشيوخ على مستوى الجمهورية ليرتفع عددهم خلال الثلاث أيام إلى 274 مرشحا.

ولم يشهد اليوم الثالث أي مترشح علي نظام القوائم، ونرصد فى نقاط تفاصيل الثلاث أيام منذ بدء فُتح باب تلقي أوراق المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ يوم السبت الماضي وهم :

*201 مترشحًا علي النظام الفردي في اليوم الاول.

*35 مترشحًا علي النظام الفردي في اليوم الثاني.

*38 مترشحًا علي النظام الفردي في اليوم الثالث.

*إجمالي المترشحين علي النظام الفردي خلال الأيام الثلاثة بلغ 274 مترشحًا.

*لم يشهد اللجان تقديم أي مترشحين علي نظام القوائم حتي الآن.

*الهيئة الوطنية لم ترصد أي معوقات أو صعوبات واجهت الراغبين فى الترشح خلال الأيام الثلاثة.

*انتظم العمل بلجان تلقى أوراق الترشح منذ الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، خلال الأيام الثلاثة الماضية.

*رفع المستندات المقدمة من راغبي الترشح لانتخابات الشيوخ علي البرنامج الإلكتروني للهيئة الوطنية لحفظها.

*جنوب المنصورة وجنوب القاهرة أول اللجان التي عملت علي استقبال طلبات الترشح في اليوم الثالث.

*محكمتي شرق الإسكندرية وجنوب القاهرة كانتا آخر لجنتين في انتهاء العمل على تلقي الأوراق.