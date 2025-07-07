شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تعلن أرقاما بديلة للإسعاف فى بعض المحافظات بعد تعطل الخط الساخن 123 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تخصيص أرقام بديلة للتواصل مع خدمات الإسعاف فى عدد من المحافظات، وذلك بعد تعطل مؤقت في خدمة الخط الساخن الموحد 123، لضمان استمرار تقديم الخدمة الطارئة للمواطنين دون انقطاع.

وأكدت الوزارة أن فرق الإسعاف متأهبة بكامل طاقتها في جميع المحافظات، وأنه تم تخصيص أرقام أرضية لغرف العمليات الإقليمية لتلقي البلاغات لحين الانتهاء من إصلاح الخدمة المركزية.

أرقام الإسعاف البديلة بحسب الأقاليم:

◾ أولًا: إقليم القاهرة الكبرى

محافظة القليوبية:

0133222100 (غرفة العمليات)

◾ ثانيًا: إقليم الإسكندرية

محافظة الإسكندرية:

033925810 – 033923028

محافظة البحيرة:

033920506

محافظة مطروح:

033921374

المنوفية: 0482176060 / 0482176049 / 0482177492 / 0482177493

الغربية: 0403350113 / 0403403123 / 0403332700 / 0403333343

دمياط: 0572321008 / 0572322217 / 0572324029 / 0572324028 / 0572326008

الدقهلية: 0502395373 / 0502250965 / 0502250971 / 0502354277 / 0502354283

كفر الشيخ: 0473139049 / 0473139636 / 0473138291 / 0473138526

رابعاً إقليم القناة (مجموعة ثانية من المحافظات):

الشرقية: 0552362761 / 0552361281 / 0552361261 / 0552361269

الإسماعيلية: 0643915967 / 0643921030 / 0643921033 / 0643917623 / 0643204291

بورسعيد: 0663220693

السويس: 0623438673 / 0623438718

شمال سيناء: 0683360123 / 0683360299 / 0683360298 / 0683355680

جنوب سيناء: 0693665090 / 0693665088 / 0693665089

إقليم شمال الصعيد:

الفيوم: 0842170454 / 0842170339 / 0842170340 / 0842170415

بني سويف: 0822137429 / 0822137234 / 0822137232 / 0822137231 / 0822137228 / 0822137431 / 0822137230 / 0822137432

المنيا: 0862372512 / 0862330053

سادساً إقليم وسط الصعيد:

أسيوط: 0882148149

سوهاج: 0932116214 / 0932116233

الوادي الجديد: 0922936597

سابعاً إقليم جنوب الصعيد:

قنا: 0963360150 / 0963360012

الأقصر: 0952278537 / 0952273866

البحر الأحمر: 0653544363 / 0653544364 / 0653544365

أسوان: 0972491032 / 0972491037



أرقام الإسعاف البديلة



أرقام الإسعاف فى القليوبية والإسكندرية



أرقام الإسعاف