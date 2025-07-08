شكرا لقرائتكم خبر عن تجدد اشتعال النيران في مبنى سنترال رمسيس والإطفاء تحاول السيطرة. صور والان مع تفاصيل الخبر

تجدد اشتعال النيران مرة آخرى في مبنى سنترال رمسيس بوسط المدينة ويحاول رجال الحماية المدنية السيطرة على الحريق .



تلقت غرفة عمليات النجدة ،بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل سنترال رمسيس وعلي الفور انتقلت سيارات الاطفاء الي المكان وتبين اندلاع النيران الحريق داخل المبنى ويحاول رجال الإطفاء بالسيطرة على النيران المشتعلة فى المكان بعد تجدد اندلاع النيران مرة آخرى.



اندلاع النيران مرة اخرى



اندلاع النيران



جانب من الحريق



حريق المبنى



حريق داخل المبنى



حريق