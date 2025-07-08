شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الطيران: تأخر محدود في إقلاع الرحلات لعطل بشبكات الاتصالات والإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

شهدت حركة الطيران تأخيرات محدودة في مواعيد إقلاع بعض الرحلات، نتيجة لحدوث عطل مفاجئ ومؤقت فى شبكات الاتصالات والإنترنت.

وأعلنت وزارة الطيران المدني في بيان لها أنه تم على الفور تفعيل خطة الطوارئ المعتمدة لضمان استمرارية التشغيل، حيث يتم التنسيق لمغادرة جميع الرحلات دون إلغاء أي منها.

ويُتابع الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، مستجدات الموقف أولًا بأول من داخل مركز الأزمات بمطار القاهرة الدولي، بالتنسيق مع مركز العمليات المتكامل بشركة مصر للطيران .

وأكدت وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة حرصها الكامل للحفاظ على إنسيابية حركة التشغيل، والعمل بشكل مستمر على تفادي أي تأثيرات قد تنتج عن مثل هذه الحالات الطارئة.

وقالت الوزارة، إنه جار ترحيل معظم الرحلات الجوية بالطرق البديلة، بإستثناء عدد محدود من الرحلات الدولية التي يُجرى حاليًا التنسيق بشأنها لتفعيل الإجراءات التشغيلية البديلة المماثلة فى مطاراتهم .