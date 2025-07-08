شكرا لقرائتكم خبر عن بعد هجوم بيت حانون.. "القسام": سندك هيبة جيشكم وجنائزكم ستصبح حدثا مستمرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت كتائب القسام إن "جنائز وجثث جيش العدو ستصبح حدثا مستمرا طالما استمر العدوان".

وقالت القسام، في منشور تعليقا على هجوم بيت حانون خاطبت القسام الإسرائيليين قائلة: سندك هيبة جيشكم.

ونقلت مواقع إخبارية إسرائيلية أنه تم إطلاع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على تفاصيل عملية المقاومة في غزة خلال وجوده في البيت الأبيض.