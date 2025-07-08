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بعد هجوم بيت حانون.. "القسام": سندك هيبة جيشكم وجنائزكم ستصبح حدثا مستمرا

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بعد هجوم بيت حانون.. "القسام": سندك هيبة جيشكم وجنائزكم ستصبح حدثا مستمرا

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القاهرة - سامية سيد - قالت كتائب القسام إن "جنائز وجثث جيش العدو ستصبح حدثا مستمرا طالما استمر العدوان".

وقالت القسام، في منشور تعليقا على هجوم بيت حانون خاطبت القسام الإسرائيليين قائلة: سندك هيبة جيشكم.

ونقلت مواقع إخبارية إسرائيلية أنه تم إطلاع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على تفاصيل عملية المقاومة في غزة خلال وجوده في البيت الأبيض.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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