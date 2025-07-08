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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توجه نصائح هامة لتجنب مخاطر ارتفاع درجات الحرارة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالثلاثاء، 08 يوليو 2025 02:00 ص
وجهت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح بالتزامن مع ارتفاع درجة الحرارة للحماية من أضرارها..
- تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة في منتصف اليوم
- الابتعاد عن ارتداء الملابس الداكنة وارتداء ملابس فاتحة اللون
- شرب الكثير من الماء والسوائل
- الاستحمام اليومي وغسل الأيدي باستمرار للترطيب
- الحرص على تغطية الرأس
نصائح هامة لتجنب مخاطر ارتفاع درجات الحرارة
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