شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توجه 5 نصائح لحماية الأطفال الرضع من موجات الحر والان مع تفاصيل الخبر

وجهت وزارة الصحة والسكان 5 نصائح لحماية الأطفال والرضع خلال موجات الحر حيث تضمنت :-

- السيارة ليست مكانا لانتظار الأطفال.

- لا تتركهم في المركبات حتى لفترة قصيرة، تحسبا لارتفاع درجات الحرارة بشكل مفاجئ.

- تجنب تعرضهم للشمس المباشرة.

- في ساعات الذروة، ابحث عن الظل أو ابق في المنزل.

- برد عربة طفلك.

- احترس من تغطيتها بقطعة قماش جافة، ويمكنك استبدالها بقطعة قماش مبللة ومروحة محمولة لتبريد جسم طفلك.

- اختر ملابس طفلك بعناية.

- اجعله يرتدى ملابس خفيفة وواسعة، مع قبعة ونظارة شمسية، ولا تنسى واقى الشمس.

- اجعل منزلك باردا.

- حافظ على برودة المنزل لضمان سلامة طفلك.