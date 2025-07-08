شكرا لقرائتكم خبر عن فرص عمل في مجالات مختلفة بالأردن.. بمرتبات تصل إلى 31 ألف جنيه شهريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتلقى وزارة العمل، طلبات التقديم على 106 فرصة عمل بدولة الأردن في عدد من التخصصات المختلفة، وذلك بالتعاون مع 19 شركة أردنية، موضحة أن فرص العمل تأتي برواتب مجزية وتتنوع بين المجالات الصناعية والمهنية، بمرتبات تصل إلى 450 دينار شهريا أى ما يعادل 31 ألف و500 جنيه مصري.

وتشمل الوظائف المطلوبة، وعدد الفرص، والرواتب بالدينار الأردني:

- عامل بمصنع بلاستيك – 10 فرص – الراتب: 450-420 دينار

- عمال بمصنع مكرونة – 2 فرصة – الراتب: 247-270 دينار

- عمال بمصنع نسيج – 5 فرص – الراتب: 270-290 دينار

- عامل تحميل الأسمنت – 9 فرص – الراتب: 290-320 دينار

- نجار ديكور خشب وابواب وشبابيك – 10 فرص – الراتب: 290-320 دينار

- عمال إنشاءات – 5 فرص – الراتب: 290 دينار

- خياط ملابس رجالي – 5 فرص – الراتب: 270-300 دينار

- عمال تحميل بمصنع شوكولاتة – 4 فرص – الراتب: 270-290 دينار

- عمال تربية دواجن – 2 فرصة – الراتب: 270-290 دينار

- عامل بمطاحن الدقيق – 1 فرصة – الراتب: 250-350 دينار

- عامل تشغيل ماكينة تغليف وتعبئة – 2 فرصة – الراتب: 300 دينار

- عمال أمن ونظافة – 1 فرصة – الراتب: 270-290 دينار

- عامل منشار حجر – 4 فرص – الراتب: 270-295 دينار

- عامل ماكينة حقن بيطري – 2 فرصة – الراتب: 295-300 دينار

- ترزي ملابس فلسطينية – 1 فرصة – الراتب: 300-350 دينار

- ترزي ملابس خليجية – 1 فرصة – الراتب: 300-350 دينار

- عمال بمصنع طوب ورخام – 4 فرص – الراتب: 270 دينار

- عمال بجزر الدواجن – 2 فرصة – الراتب: 290 دينار

- عمال تحميل وتنزيل – 4 فرص – الراتب: 270-320 دينار

وأوضحت الوزارة أن التقديم على الوظائف يتم من خلال الموقع الرسمي عبر الرابط التالي:

وأكدت الوزارة أن التقديم يتم وفقا لشروط كل وظيفة موضحة في الرابط، في إطار جهودها لتوفير فرص عمل مناسبة للشباب في الخارج، بما يسهم في الحد من البطالة وتعزيز التعاون الدولي في مجال التشغيل.