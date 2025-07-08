شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أصوام الكنيسة فى النصف الثانى من التقويم الميلادى والان مع تفاصيل الخبر

مع النصف الثاني من العام الميلادي 2025، يستعد الأقباط لعدد من الأصوام الكنسية الهامة، والتي تحتل مكانة روحية متميزة في التقويم الكنسي المعروف بـ"النتيجة القبطية". ويُعد صوم السيدة العذراء مريم وصوم الميلاد المجيد أبرز الأصوام المتبقية في عام 2025.

ويبدأ صوم السيدة العذراء يوم الخميس 7 أغسطس 2025، ويستمر لمدة 15 يومًا حتى يوم 22 أغسطس، وهو من الأصوام المحبوبة لدى الأقباط، لارتباطه بتكريم أم النور العذراء مريم، والتي تحتل مكانة كبيرة في الإيمان الأرثوذكسي، وتكثر خلاله الصلوات والتسابيح في الكنائس، إلى جانب إقامة النهضات الروحية في أغلب الإيبارشيات.

أما صوم الميلاد المجيد، فيبدأ يوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025، ويستمر لمدة 43 يومًا، تنتهي باحتفال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الميلاد في 7 يناير 2026 حسب التقويم القبطي. ويُعد هذا الصوم من الأصوام الكبرى، حيث يجمع بين الصوم والامتناع عن الأطعمة الحيوانية من جهة، وبين التهيئة الروحية لاستقبال ميلاد السيد المسيح من جهة أخرى.

التقويم القبطي

تعتمد النتيجة القبطية على التقويم القبطي، ويتكون 12 شهرًا كل منها يتألف من 30 يومًا تقريبا، بالإضافة إلى شهر صغير يُسمى "نسيء" مكون من 5 أو 6 أيام حسب السنة الكبيسة. كما تُستخدم النتيجة القبطية لتحديد مواعيد الأعياد والمناسبات الدينية. كما تعد النتيجة القبطية جزءًا أصيلًا من التراث القبطي في مصر، فهي ليست مجرد تقويم زمني، بل هي سجل روحي يتضمن الأعياد والمناسبات الدينية التي تُعبر عن عقيدة الإيمان المسيحي بالنسبة للأقباط.