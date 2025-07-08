شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يعلن اليوم نتائج المرحلة الأولى لمبادرة "تحالف وتنمية" والان مع تفاصيل الخبر

يعقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، اليوم الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا، لإعلان نتائج المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، والتي أطلقتها الوزارة في فبراير 2025 كأول مبادرة وطنية تنافسية؛ لتحفيز الابتكار وتنفيذ مشروعات للتنمية الشاملة بالأقاليم الاقتصادية السبعة بجمهورية مصر العربية، بالتعاون بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي ومجتمع الصناعة والمجتمع المدني والمؤسسات الحكومية المعنية، بتمويل قدره مليار جنيه.

وكان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، أكد أن العمل جارٍ لتنفيذ محاور السياسة الوطنية للابتكار، التي تشمل مجموعة من السياسات الفرعية والبرامج والمبادرات التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: إتاحة المواهب، نقل التكنولوجيا، إتاحة التمويل، وتحسين بيئة العمل، إلى جانب ثلاثة محاور أساسية: بناء قدرات البحث والتطوير، إزالة الفجوة بين البحث والتطوير والابتكار، وبناء قدرات الابتكار، وذلك بهدف تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، في إطار تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

ويأتى ذلك في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام، التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في فبراير 2025 لأول مرة في تاريخ المنظومة التعليمية والبحثية، تتواصل جهود تنفيذ مبادرة "تحالف وتنمية"، التي تحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.