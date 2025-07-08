شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية العامة نظام قديم يؤدون اليوم امتحان الديناميكا والان مع تفاصيل الخبر

يؤدى طلاب الثانوية العامة فى النظام القديم شعبة علمى رياضة امتحان مادة الديناميكا، أحد أفرع مادة الرياضيات التطبيقية.



وكشفت وزارة التربية والتعليم، تفاصيل مواصفات امتحان الرياضيات التطبيقية للثانوية العامة، وجاءت على النحو التالي:



يتكون امتحان الرياضيات من 20 سؤالًا.



الأسئلة تنقسم إلى سؤالين، مقالي بـ4 درجات، و18 سؤالًا موضوعيًا بـ26 درجة.



الدرجة النهائية للامتحان هي 30 درجة.



وشددت وزارة التعليم، على أن هذه المواصفات تأتي ضمن خطة تطوير التقييم، لضمان قياس الفهم ومهارات التفكير العليا لدى الطلاب، بدلًا من الاعتماد على الحفظ والتلقين فقط.



وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن الأسئلة تم بنائها لتشمل المستويات المعرفية البسيطة والمتوسطة والعليا بحيث تضمن 70% من الأسئلة المستويات المعرفية البسيطة والمتوسطة والعليا 30%، مشيرة إلى أنه تم التأكيد على أن تكون الأسئلة مطابقة للمواصفة الفنية بحيث تكون الأسئلة مطابقة مباشرة وتفرز مستويات الطلاب المختلفة بالإضافة إلى كونها أسئلة لا تتضمن إجابات متشابهة.