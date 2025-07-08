شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تكشف طريقة تغيير المسار الدراسى بالبكالوريا.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور أيمن بهاء الدين البصال نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أن تغيير المسار أو تعدد المسارات من أهم مزايا البكالوريا المصرية الجديدة لقد تم تصميم المنظومة بحيث يكون الفرق بين مسار وآخر في مادتين اثنتين فقط لذلك يستطيع الطالب إن وجد أن المسار الذي اختاره غير ملائم أن يغيره فورا بتغيير المادتين التخصصيتين في الصف الثالث الثانوي.

وتابع نائب وزير التربية والتعليم: يمكن أن يفعل ذلك بعد انتهاء دراسة الصف الثاني أو في الصف الثالث الثانوي كما يمكن للطالب أن يعدد مساراته بدراسة المواد التخصصية من مسارين 4 مواد بدلا من مادتين كل ذلك دون الحاجة لإعادة أي مقرر درسه بالفعل وتلك كانت من أهم مزايا النظم الدولية الحديثة التي نوفرها الآن لأبنائنا بشكل مجان تماما ولكل الطلاب بالأمس كان ذلك متاحا فقط للقلة التي تستطيع دفع مئات الآلاف أما الآن فهو متاح لكل أبنائنا وبشكل مجان.

الجدير بالذكر أنه يدرس في الصف الأول الثانوي المواد العامة كما هو معمول به حاليًا، بينما يبدأ التخصص مع الانتقال إلى الصف الثاني الثانوي، حيث يختار الطالب أحد أربعة مسارات رئيسية تشمل الطب وعلوم الحياة، والهندسة والحاسبات، وقطاع الأعمال، والآداب والفنون، مع إمكانية التحويل بين المسارات من خلال تغيير مادتين فقط، وتظل هناك أربع مواد أساسية ثابتة لجميع الطلاب في جميع التخصصات، وهي اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، والتاريخ المصري، والتربية الدينية، بالإضافة إلى ثلاث مواد تخصصية بحسب المسار الذي يختاره الطالب.