شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق امتحانات التعليم المدمج بجامعة القاهرة بمشاركة 30 ألف طالب وطالبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت بـ جامعة القاهرة فعاليات امتحانات التعليم المدمج لدور يوليو 2025، بمشاركة نحو 30 ألف طالب وطالبة، وتستمر حتى 22 يوليو الجاري، وذلك بمقر مركز التعليم المدمج بالجامعة، إلى جانب الفروع بالمحافظات والوكلاء المعتمدين بعدد من الدول العربية، وسط إجراءات تنظيمية دقيقة وإشراف شامل لضمان انتظام الامتحانات وسيرها بسلاسة تامة.

وقال الدكتور عصام جميل، مدير مركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة، إن المركز يعمل على تنفيذ خطة متكاملة تضمن حسن سير الامتحانات وفق أعلى درجات الانضباط والدقة، مشيرًا إلى أن اللجان تشهد انتظامًا ملحوظًا بفضل الاستعدادات المسبقة والتنسيق الكامل مع مختلف الجهات المعنية.

وأكد د. عصام جميل الحرص على تنفيذ توجيهات الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس الجامعة بشأن تذليل أية عقبات قد تواجه الطلاب خلال فترة الامتحانات، والبدء في تصحيح أوراق الإجابة فور انتهاء كل امتحان، بما يضمن إعلان النتائج في أسرع وقت عقب الانتهاء من عمليات الرصد والمراجعة الدقيقة.

وتشهد لجان الامتحانات متابعة ميدانية مستمرة من قبل إدارة الجامعة، وذلك للاطمئنان على حسن سير الامتحانات، ورصد أية ملاحظات قد تطرأ والعمل على معالجتها الفورية، فضلًا عن تقديم الدعم الكامل للطلاب وتذليل أية عقبات تواجههم، لضمان تحقيق أعلى معدلات الانضباط والكفاءة خلال فترة الامتحانات.