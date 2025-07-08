شكرا لقرائتكم خبر عن أبو عبيدة: عملية بيت حانون ضربة سددها مجاهدونا لجيش الاحتلال الهزيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المتحدث العسكرى بإسم كتائب القسام أبو عبيدة أن عملية بيت حانون المركبة هى ضربة إضافية سددها مجاهدو القسام لهيبة جيش الاحتلال الهزيل ووحداته الأكثر إجراماً فى ميدانٍ ظنّه الاحتلال آمناً بعد أن لم يُبقِ فيه حجراً على حجر.

وأوضح ابو عبيدة في بيان مقتضب ان معركة الاستنزاف التي يخوضها مقاتلوا القسام مع العدو من شمال القطاع إلى جنوبه ستكبّده كل يومٍ خسائر إضافية، مضيفا: لئن نجح العدو مؤخراً في تخليص جنوده من الجحيم بأعجوبة؛ فلربما يفشل في ذلك لاحقاً ليصبح في قبضتنا أسرى إضافيون.

وقُتل خمسة جنود إسرائيليين وأصيب 10 آخرون على الأقل في "كمين كبير واستثنائي" نفذته الفصائل الفلسطينية ببيت حانون شمال قطاع غزة، ولا يزال جنديا آخر مفقودا، حسب ما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية.

وفي التفاصيل الأولية، فجر مقاتلو المقاومة عبوة أولى بدبابة وعبوة ثانية استهدفت قوة الإنقاذ، وثالثة استهدفت قوة إنقاذ إضافية، وعبوة رابعة ونيران أسلحة خفيفة استهدفت كل من أصيبوا في بداية الهجوم.

واستهدفت الفصائل الفلسطينية قوة الإنقاذ الإسرائيلية التي هرعت لمكان الحادث، فيما سمع سكان مدينة عسقلان دوي "الانفجار الكبير"، وفق ما نقلته المواقع الإسرائيلية، التي قالت إن أحد المصابين ضابط كبير.

ويتبع الجنود الإسرائيليون المستهدفون وحدة "يهلوم" الهندسية التي تعمل على تفخيخ وتفجير منازل الفلسطينيين في القطاع.

وظهرت مروحيات الاحتلال الإسرائيلى في مكان الحادث لنقل المصابين وأطلقت النار بكثافة. فيما قالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن الحدث مستمر ويتطور، وإن أحد الجنود لا يزال مفقودا وبعض الآليات مشتعلة.

كما أكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن موقع الحادث يشهد فوضى عارمة.

وتصاعدت عمليات الفصائل الفلسطينية بشكل كبير خلال الأسابيع الماضية وأدت لمقتل وإصابة عشرات الجنود والضباط في مناطق مختلفة بالقطاع.

وكان شهر يونيو الماضي هو الأكثر دموية في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلى حيث قتل 20 جنديا وضابطا خلال وأصيب آخرون، ما أكدته وسائل إعلام إسرائيلية، الأسبوع الماضي.

وقبل 10 أيام، أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل ضابط وستة جنود في معارك جنوب قطاع غزة، وذلك بعد حديث وسائل إعلام إسرائيلية عن مقتل أربعة جنود وإصابة 17 في كمين مركب تعرض له جنود الاحتلال في خانيونس جنوب القطاع.

والأسبوع الماضي، نفذت الفصائل الفلسطينية 3 عمليات خلال ثلاث ساعات ضد القوة 98 إسرائيلية وصلت إلى الشجاعية شمال القطاع، مما أدى لمقتل جندي وإصابة 8 آخرين من وحدة "إيغوز" النخبوية، بينهم ثلاثة كانوا في حالة خطرة، بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية.