شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين: تشغيل المخابز لإنتاج الخبز المدعم منذ الساعة الخامسة صباحا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية انتظام عمل المخابز البلدية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، لإنتاج الخبز المدعم لأصحاب البطاقات، لافتا إلى أن المخابز تعمل بكفاءة تامة منذ بدء تشغيل النظام في تمام الساعة الخامسة صباحًا، وأن صرف الخبز يتم من خلال ماكينات الصرف الإلكتروني بصورة طبيعية دون أي معوقات.

كان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد أنه على تواصل مستمر مع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمتابعة أي مستجدات والتنسيق الفوري لضمان استقرار خدمات الاتصالات، بما ينعكس على كفاءة عمل منظومة صرف الخبز والتموين، وعدم تأثرها بأي عوامل خارجية مؤكدا انتظام صرف الخبز المدعم للمواطنين بجميع محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن ماكينات صرف الخبز مزودة بشرائح اتصال متعددة، بما يتيح لصاحب المخبز التنقل بين الشبكات لضمان استمرارية الخدمة، مما ساهم في الحفاظ على انتظام المنظومة وعدم تأثرها بأي أعطال جزئية .