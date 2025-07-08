شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تنظم سلسلة من اللقاءات مع ملاك عمارة نفق الهرم والان مع تفاصيل الخبر

نظمت محافظة الجيزة سلسلة من اللقاءات مع ملاك عمارة نفق الهرم، بحضور أيمن خليل رئيس مدينة الجيزة، لمراجعة الملفات الخاصة بهم وتوقيع الإقرارات اللازمة، واستكمال الأوراق المتعلقة بالحاجزين للوحدات السكنية والإدارية، تمهيدًا لبدء الأعمال داخل البرج عن طريق مطور عقاري معتمد، وذلك تنفيذًا لتكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بشأن الإسراع في حل المشكلات المتعلقة بالعمارة.

وأشارت المحافظة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، إلى أنه من المقرر استكمال مراجعة باقي الملفات الخاصة بجميع الملاك خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لتوقيع العقود فور الانتهاء من الأعمال التنفيذية، وذلك ضمن خطة المحافظة لإنهاء المشروعات المتعثرة وتحقيق الاستفادة الكاملة منها.

وأعرب عدد من حاجزي الوحدات عن سعادتهم البالغة تجاه هذه الخطوة الإيجابية التي طال انتظارها، مؤكدين أن حل هذه الأزمة التي استمرت لأكثر من ثلاثين عامًا يُعد إنجازًا حقيقيًا، موجّهين الشكر والتقدير إلى المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، لحرصه على إنهاء الملف وتحقيق مطالب المواطنين، وعودة المشروع إلى مساره الصحيح.

وأكد المحافظ في تصريحات له أن الدولة لن تتوانى عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها استرداد الحقوق لأصحابها، وتحقيق التنمية المنشودة في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن المشروع يأتي ضمن أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة خلال المرحلة الحالية.



