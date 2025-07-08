شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المؤتمر الدولى لمكافحة كراهية الإسلام بمقر الجامعة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت اليوم الثلاثاء أعمال المؤتمر الدولي لمكافحة كراهية الإسلام، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك بالتعاون مع منظمة الإيسيسكو.

ويعقد المؤتمر تحت شعار "الاسلاموفوبيا المفهوم والممارسة في ظل الأوضاع العالمية"، وذلك لمناقشة السبل التي من شأنها احتواء الظاهرة عبر مناقشة أسبابها وتداعياتها التي تدور في جوهرها حول تعزيز خطاب الكراهية.

ويشارك في المؤتمر الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير أحمد رشيد خطابي والدكتورة أميرة الفاضل مستشارة المدير العام لمنظمة الإيسيسكو والدكتور سلامة جمعة داود ممثلا عن الأزهر الشريف، والمستشار بيشوى باسل جودت، مندوبا عن الكنيسة القبطية.

ويتناول المؤتمر العديد من المحاور منها التعريف بالظاهرة وتأثيرها على الامن المجتمعي، وكيفية تعزيز الحوار مع الاخر والعيش المشترك والسلام العالمي باعتبارها مبادئ اسلامية أصيلة.

كما يناقش المؤتمر دور المؤسسات الرسمية والتعليمية والمجتمع المدني والتعاون الدولي في مواجهة ظاهرة الاسلاموفوبيا والسبب الممكنة لمجابهتها بالإضافة إلى استعراض نماذج واستراتيجيات في تعزيز الحوار والتسامح.



