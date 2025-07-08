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الرئيس السيسى يلتقى المدير العام لهيئة الدولة للطاقة النووية الروسية

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  • الرئيس السيسى يلتقى المدير العام لهيئة الدولة للطاقة النووية الروسية 1/3
  • الرئيس السيسى يلتقى المدير العام لهيئة الدولة للطاقة النووية الروسية 2/3
  • الرئيس السيسى يلتقى المدير العام لهيئة الدولة للطاقة النووية الروسية 3/3

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد الجالى

الثلاثاء، 08 يوليو 2025 01:22 م

التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بمدينة العلمين، بـ "أليكسي ليخاتشوف" المدير العام لهيئة الدولة للطاقة النووية "روسأتوم" الروسية، وذلك بحضور الدكتور أندرى بيتروف رئيس شركة أتوم سترو أكسبورت، والسفير جورجى بوريسينكو سفير روسيا الاتحادية بالقاهرة، ومن الجانب المصري المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور شريف حلمي محمود رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

الرئيس السيسي

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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