شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان القائمة المبدئية لمرشحى انتخابات مجلس الشيوخ الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد غدٍ الخميس في تمام الساعة الثانية ظهرا، غلق باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ وانتهاء المدة المحددة لتلقى الطلبات، تمهيدا لإعلان القائمة المبدئية للمرشحين يوم الجمعة المقبلة الموافق 11 يوليو.

وعقب غلق باب الترشح يوم الخميس تقوم لجان فحص طلبات الترشح والبت في صفات المرشحين المشكلة من الهيئة الوطنية للانتخابات، في التأكد من توافر شروط الترشح في المرشحين الذين تقدموا بأوراقهم خلال الفترة المحددة، وذلك من واقع المستندات المقدمة منهم كما تفصل في مدى صحة انتماء طالبي الترشح في النظام الفردي للأحزاب أو كونهم مستقلين، كما تتولى فحص المستندات المقدمة من المرشحين الأصليين والاحتياطيين للقوائم.

ومن المقرر أن تعد لجان فحص طلبات الترشح بعد الانتهاء من فحص طلبات الترشح بصورة رسمية كشفا مستقلا بأسماء المرشحين بالنظام الفردي الذين تم قبول أوراقهم متضمنا الرمز الانتخابي والانتماء الحزبي أو كونه مستقلا، كما تعد كشفا آخر بأسماء المرشحين ضمن القوائم يتضمن اسم القائمة والصفة التي ثبتت لكل مرشح فيها وانتمائه الحزبي أو كونه مستقلا، حيث تقوم اللجان بعرض الكشفين بطريقة ظاهرة أمام مقر المحكمة الابتدائية المختصة يوم الجمعة المقبلة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، بأن غرفة العمليات المشكلة بمقر الهيئة من خلال المتابعة اللحظية لم ترصد أي معوقات علي مدار الثلاث أيام الماضية وتم رفع جميع المستندات المقدمة من راغبي الترشح علي البرنامج الإلكتروني الذي أعدته الهيئة الوطنية للانتخابات الرقمنة المستندات وحفظها إلكترونياً.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه جار حاليا مراجعة المستندات المقدمة من المرشحين ومطابقتها على أرض الواقع.

وتواصل 22 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية تلقى طلبات الترشح بالنظام الفردي، كما تتلقى 4 محاكم ابتدائية طلبات الترشح بالنظام القوائم حتى يوم الخميس.

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على تعديلات قانون مجلس الشيوخ، وقانون تقسيم الدوائر الخاصة به، ويشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى علي أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن (10) من إجمالي عدد المقاعد.

وتقسم جمهورية مصر العربية إلى 27 دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و4 دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها 13 مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين 37 مقعدًا لكل دائرة منهما.