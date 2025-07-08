شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تستعد لاستلام 100 أتوبيس يعمل بالكهرباء.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

زار الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بزيارة هيئة النقل العام بالقاهرة لتفقد أعمال التطوير الجارية بها.

رافق محافظ القاهرة فى جولته الدكتور حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وم. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وم. منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام، واللواء رزق على رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام.

وأكد محافظ القاهرة أن هيئة النقل العام تأتي في مقدمة المرافق التي لها تأثير على مختلف نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية لارتباطها الوثيق بالمصالح الحيوية للمواطنين، مشيرًا إلى حرص المحافظة على تطويرها، والاستغلال الأمثل لامكانياتها من أجل الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستعرض اللواء رزق على رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام خلال الجولة أعمال التطوير الجارية بالهيئة، مشيرًا إلى أن الهيئة تقوم بنقل حوالي مليون راكب يوميا يخدمهم ١٧٣ خط بهم ١٥٠ محطة نهائية، و٢٨٠٠ محطة عابرة وذلك من خلال ٢٥٠٠ أتوبيس موزعة على ١٨ جراج على مستوى القاهرة الكبرى.

واضاف رئيس الهيئة أن خطة التطوير بالهيئة تعتمد على عدة محاور من بينها شراء أتوبيسات جديدة، حيث تم شراء وتشغيل ١٥١ أتوبيس يعمل بالغاز الطبيعي بقيمة( ٦٣٠ ) مليون جنيه، كما تم شراء وتشغيل ٧٠ أتوبيس مكيف يعمل بالكهرباء بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، ومحافظة القاهرة بقيمة قدرها ( ٣٩٣ ) مليون جنيه ، وتم التعاقد على شراء عدد ( ١٠٠ ) اتوبيس يعمل بالكهرباء وذلك بالتعاون مع وزارتي البيئة، والتنمية المحلية، ومحافظة القاهرة.

كما تتضمن محاور تطوير الهيئة تحويل اتوبيسات الهيئة للعمل بالغاز الطبيعي على عدد ٦ مراحل، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى من بروتوكول تحويل الأتوبيسات للعمل بالغاز الطبيعي بمعدل ٣٢٧ أتوبيس لكل مرحلة، وسيتم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية بعدد ٣٢٧ أتوبيس بنهاية هذا العام ، بالإضافة الى تطوير الأتوبيس النهري، حيث تم استلام عدد ٣ وحدات نهرية سعة ٥٠ راكب ، و١٠٠ راكب ، وجاري متابعة مراحل بناء وتجهيز عدد ٣ وحدات نهرية حتى مرحلة الاستلام والتشغيل التجريبي.

وأشار رئيس الهيئة الى أنه سيتم رفع كفاءة جراج الأميرية بالتعاون مع وزارة البيئة ،وسيتم استلام 100 أتوبيس يعمل بالكهرباء من إحدى الشركات في إطار تطوير منظومة النقل الجماعي وتحسين جودة الهواء بالقاهرة الكبرى .



استلام 100 أتوبيس يعمل بالكهرباء



محافظة القاهرة تستعد لاستلام 100 أتوبيس كهربائي