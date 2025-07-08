شكرا لقرائتكم خبر عن محمود فوزى: لدينا نسخة بديلة من البيانات التالفة بسبب حريق سنترال رمسيس والان مع تفاصيل الخبر

أكد المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، أن كل البيانات التي حصل بها تلف بسبب حريق سنترال رمسيس، موجود منها نسخ احتياطية، اطمئن الرأى العام.

وكشف فوزى، خلال الجلسة العامة اليوم، أن قطع الخدمة كان اختياريا، بمعنى أجهزة الدولة قامت بقطع الاتصال حتى لا تتأثر باقى الأجهزة وباقى المحاور فى السنترالات لعدم زيادة الخسائر، والإعلام يغطى على مدار الساعة من مواقع الحدث نفسه، وفيما يخص الخدمة، فى محيط السنترال، تأثر 50 ألف عميل متعطل وعادت الخدمة قبل نهاية اليوم، وخارج الخدمة لا يوجد اعطال ولكن الخدمة بجودة 80% واستكمال الخدمات كل خمس ساعات جودة 5% ووصولها إلى 100%.

وتابع، وفيما يخص الخدمات الصوتية:" 50 ألف عمل بمحيط السنترال، وخارج السنترال لا يوجد عطل صوتى، وبشأن خدمات المحمول، تأثرت الخدمات الأربعة وعودتها بكامل جودتها قبل عصر اليوم، وتأثرت كذلك جودة خدمات المحمول ل مشغلي الخدمة الأربعة وعودتها قبل منتصف اليوم، وفيما يخص قطاع البنوك تأثرت الخدمة جزئيا فى عدد قليل من البنوك وتم عمل مناورات من الشبكات، والبورصة تم التأكيد على استعادت الخدمات مساء فى نفس يوم الحادث، والتموين تعطلت جزئيا وتعمل الآن، والمطار تم استعادت الخدمة فى الجزء المتأثر فى نفس اليوم، والنجدة تعمل بدون تأثر، والإسعاف تأثرت الخدة من ثلاث شركات واستعادة الخدمة الساعة الرابعة عصرا اليوم بكامل جودتها وم التعامل مع الأمر من خلال أرقام بديلة".

وأكد فوزى:" سنترال رمسيس رئيسى ومركزى يتم فكه وعدم الاعتماد عليه تدريجيا والدليل على ذلك أن خدمات الاتصالات تعمل فى كل المحافظات ولم تتأثر، وليس صحيحا أن الجمهورية كلها تعتمد على السنترال، والقطع كان اختيارى، وتواصلت ع محافظ القاهرة وتم تشكيل لجنة هندسية للتأكد من الحالة الانشائية للمبنى، والحكومة شكلت لجنة لفحص الموضوع، والنيابة العامة تباشر تحقيقاتها فى الحادثة، متقدما بخالص التعازى لأسر الضحايا، ومؤكدا على تعاون الحكومة مع مجلس النواب، قائلا موجها حديثه للنواب:" وزير الاتصالات فى موقع الخدمة وزميله أمامكم للرد على أى سؤال".