شكرا لقرائتكم خبر عن تداول فيديو لحريق مصنع إسفنج دمياط ..استمرار محاولات السيطرة على النيران والان مع تفاصيل الخبر

تداول عدد من أهالى محافظة دمياط، مقطع فيديو، للحريق الهائل الذى اندلع داخل مصنع إسفنج في المنطقة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة التابعة لمحافظة دمياط.

حريق هائل بمصنع إسفنج في دمياط الجديدة و20 سيارة إطفاء بالموقع

وكان أهالي دمياط تفاجئوا بتطاير ألسنة اللهب مع تواجد أدخنة بشكل كثيف جراء الحادث، ودفعت الحماية المدينة بأكثر من 20 سيارة للسيطرة على الحريق وإخماد النيران، فيما دفع مرفق الإسعاف بعدد من السيارات.

وحسب روايات شهود عيان أن الحريق نشب داخل مصنع لانتاج الاسفنج بالمنطقة الصناعية بدمياط الجديدة، وأكد شهود العيان أيضا أن النيران بلغت عدة مباني مجاورة للمصنع المنكوب، ما أدي إلي وقوع حريق هائل.

وتجري الآن محاولات السيطرة على الحريق من قبل رجال الحماية المدنية.



سيارات الإطفاء تواصل محاولات السيطرة على حريق مصنع الإسفنج فى دمياط



ألسنة اللهب تتصاعد في حريق مصنع إسفتج بدمياط



سيارات الإطفاء في موقع الحريق



تصاعد الدخان فى حريق مصنع دمياط