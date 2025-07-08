شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات اختيار الرموز الانتخابية للمرشحين فى انتخابات مجلس الشيوخ .. صور والان مع تفاصيل الخبر

تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد غدٍ الخميس في تمام الساعة الثانية ظهرا، غلق باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ وانتهاء المدة المحددة لتلقى الطلبات، تمهيدا لإعلان القائمة المبدئية للمرشحين يوم الجمعة المقبلة الموافق 11 يوليو.

الرموز الانتخابية للفردي

وحول اختيار الرموز الانتخابية للمرشحين بالنظام الفردى يقوم المترشح بتضمين طلب ترشحه باختيار رمز من الرموز المتاحة، وتخصص الرموز بمعرفة لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقي طلبات الترشح أولاً بأول بناء على ما جاء بالطلب، ويحجب الرمز فور تخصيصه، فإذا ما جاء الطلب خالياً من تحديد الرمز المطلوب تتولى اللجنة تخصيص رمز للمترشح من بين الرموز المتاحة، وللمترشحين المنتمين إلى حزب طلب تخصيص الرمز الانتخابي السابق تخصيصه لحزبه في انتخابات 2020 - إذا كان متاحا - بناءً على خطاب من رئيس الحزب يقدم مع طلب الترشح، ولا تسرى تلك القواعد على الأحزاب المتنازع عليها.



رموز الفردي



رموز الفردي



رموز الفردي



رموز الفردي

الرموز الانتخابية للقوائم

وبالنسبة لنظام القوائم ترسل لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقى طلبات الترشح إلى الهيئة الوطنية للانتخابات صورة من الطلب المقدم إليها من الممثل القانوني للقائمة والمحدد به الرمز الانتخابي المطلوب تخصيصه، وتتولى الهيئة الوطنية للانتخابات بدورها تخصيص الرمز الانتخابي لتلك القائمة خلال 24 ساعة، على أن يراعى تخصيص رمز انتخابي موحد لكل قائمة في حالة ترشحها في أكثر من دائرة، وفى حالة التزاحم بين القوائم على رمز انتخابى تكون الأولوية في الاختيار للقائمة أو الحزب الذي سبق تخصيص الرمز له في انتخابات 2020، فإن تعذر تكون الأولوية للأسبق في تقديم طلب الترشح.



رموز القوائم



رموز القوائم



رموز القوائم

إجراءات الهيئة الوطنية للانتخابات

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، بأن غرفة العمليات المشكلة بمقر الهيئة من خلال المتابعة اللحظية لم ترصد أي معوقات علي مدار الثلاث أيام الماضية وتم رفع جميع المستندات المقدمة من راغبي الترشح علي البرنامج الإلكتروني الذي أعدته الهيئة الوطنية للانتخابات الرقمنة المستندات وحفظها إلكترونياً.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه جار حاليا مراجعة المستندات المقدمة من المرشحين ومطابقتها على أرض الواقع.

وتواصل 22 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية تلقى طلبات الترشح بالنظام الفردي، كما تتلقى 4 محاكم ابتدائية طلبات الترشح بالنظام القوائم حتى يوم الخميس.

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على تعديلات قانون مجلس الشيوخ، وقانون تقسيم الدوائر الخاصة به، ويشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى علي أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن (10) من إجمالي عدد المقاعد.

وتقسم جمهورية مصر العربية إلى 27 دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و4 دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها 13 مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد 37 مقعدًا لكل دائرة منهما.