شكرا لقرائتكم خبر عن المواعيد المتبقية لإجراءات مجلس الشيوخ وفقًا للجدول الزمنى للانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد غدٍ الخميس في تمام الساعة الثانية ظهرا، غلق باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ وانتهاء المدة المحددة لتلقى الطلبات، تمهيدا لإعلان القائمة المبدئية للمرشحين يوم الجمعة المقبلة الموافق 11 يوليو.

ويتبقى في الجدول الزمنى لانتخابات مجلس الشيوخ عقب اعلان القائمة المبدئية عدد من التوقيتات الهامة حيث تفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون المقدمة من المرشحين المستبعدين وكذا الطعون على المرشحين المقبولين من يوم 14 وحتي 16 يوليو، على أن تعلن القائمة النهائية للمرشحين يوم 18 يوليو الجاري.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات آخر موعد للتنازل المرشحين لبعضهم البعص يوم 20 يوليو الجاري، ثم تبدأ فترة الصمت الانتخابي وتتوقف الحملات الانتخابية يوم 31 يوليو اعتبارا من الساعة 12 صباحا قبل يومين من تاريخ الاقتراع.

وتجرى عمليات التصويت للمصريين بالخارج يومي 1 و 2 أغسطس، ويجرى الاقتراع فى الداخل يومي 4 و 5 أغسطس المقبل.

وفى حالة الإعادة يجرى التصويت في الخارج يومي 25 و 26 أغسطس وفى الداخل يومي 27 و 28 أغسطس وتعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها فى الجريدة الرسمية يوم 4 سبتمبر القادم.

وتواصل 22 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية تلقى طلبات الترشح بالنظام الفردي، كما تتلقى 4 محاكم ابتدائية طلبات الترشح بالنظام القوائم حتى يوم الخميس.

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على تعديلات قانون مجلس الشيوخ، وقانون تقسيم الدوائر الخاصة به، ويشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى علي أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن (10) من إجمالي عدد المقاعد.

وتقسم جمهورية مصر العربية إلى 27 دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و4 دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها 13 مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد 37 مقعدًا لكل دائرة منهما.