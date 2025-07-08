شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تطلق معسكر "قادة المستقبل" تحت شعار " بناء الشخصية الوطنية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد جامعة القاهرة لإطلاق فعاليات معسكر "قادة المستقبل – صيف 2025" الذي يُعقد تحت شعار "بناء الشخصية الوطنية ودورها في التنمية"، خلال الفترة من 2 إلى 27 أغسطس 2025، برعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور أحمد رجب، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وتنظيم إدارة الاتحادات الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الشباب، وبمشاركة أسرة "طلاب من أجل مصر".

ويستقبل المعسكر، الذي يقام على ملاعب المدينة الجامعية، نحو 800 طالب وطالبة من مختلف كليات الجامعة، موزعين على 4 أفواج طلابية، ويهدف إلى إعداد جيل من الشباب الواعي والقيادي، وتنمية روح الانتماء الوطني، وبناء الشخصية القادرة على مواجهة التحديات والمشاركة الفاعلة في عملية التنمية الشاملة.

ويتضمن برنامج المعسكر عددًا من اللقاءات الحوارية المفتوحة مع نخبة من قيادات الجامعة، والمفكرين، والإعلاميين، والنقاد، والأدباء، لمناقشة قضايا الساعة، وتبادل الرؤى حول التحديات المعاصرة، فضلًا عن مجموعة من الأنشطة الثقافية، والرياضية، والفنية، والاجتماعية.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق أن معسكر قادة المستقبل يأتي في إطار استراتيجية الجامعة الهادفة إلى تعزيز الهوية الوطنية، وتعميق قيم الولاء والانتماء، وصقل المهارات القيادية والفكرية لطلابها، مشيرًا إلى أن الجامعة تعمل على إعداد كفاءات وقيادات شابة قادرة على الإسهام في بناء الجمهورية الجديدة، من خلال برامج متكاملة تجمع بين المعرفة والوعي والمسئولية الوطنية.

وأضاف رئيس الجامعة أن معسكر هذا العام يُعد امتدادًا لجهود الجامعة المتواصلة في تنمية الوعي الوطني لدى طلابها، من خلال ربطهم المباشر بالقضايا الوطنية والمشروعات التنموية الكبرى، مشيرًا إلى أن الجامعة تعمل على بناء الشخصية المتوازنة للطالب الجامعي، ومعايشة الطلاب للواقع التنموي الذي تشهده الدولة المصرية، بما يسهم في ترسيخ شعورهم بالانتماء والمشاركة الفاعلة في بناء الوطن.

من جانبه، أوضح الأستاذ الدكتور أحمد رجب، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن معسكر قادة المستقبل يمثل منصة مهمة لإتاحة الفرصة أمام الطلاب للتعبير عن أفكارهم وتنمية قدراتهم في التفكير النقدي والعمل الجماعي، مؤكدًا أن الجامعة تسعى إلى خلق بيئة محفزة للإبداع والمبادرة داخل الحرم الجامعي، بما يسهم في تشكيل وعي وطني حقيقي لدى الشباب، ودفعهم نحو الانخراط في القضايا المجتمعية والتنموية.

وأشار إلى أن إدارة الاتحادات الطلابية بدأت في استقبال طلبات الطلاب الراغبين في المشاركة في فعاليات المعسكر، داعيًا جميع الطلاب إلى التفاعل مع هذا الحدث المهم والاستفادة من برامجه المتنوعة.