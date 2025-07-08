شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: خدمات المحافظة ومديريتى التربية والتعليم والصحة لم تتأثر بحريق السنترال والان مع تفاصيل الخبر

أكدت محافظة القاهرة، استمرار عمل الخطين الساخنين 114 ، و 15496 وخط شركة المياه رقم 125 ، وعدم وجود تأثير على الخدمة المقدمة من مديريتي التربية والتعليم، والصحة ، والمراكز التكتولوجية بالمحافظة.



وتفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، منذ قليل موقع حادث حريق سنترال رمسيس، الذي اندلع أمس بأحد طوابق المبني، حيث تابع المحافظ استمرار جهود الأجهزة التنفيذية بمكان الحادث لتقديم كافة أوجه الدعم.



وعاين فريق من أعضاء النيابة العامة، موقع حريق سنترال رمسيس، الذى أندلع مساء أمس، وأدى لمصرع 4 من موظفي الشركة المصرية للاتصالات، خلال تواجدهم في موقع العمل لحظة وقوع الحادث، وذلك للوقوف على أسباب الحريق.

تمكن رجال الحماية المدنية من إخماد حريق بأحد الطوابق داخل مبنى سنترال رمسيس، بعدما تجددت النيران للمرة الثالثة، حيث يتم إجراء عمليات تبريد لموقع الحريق منعا للاشتعال مرة أخرى .



كان حريق اندلع داخل سنترال رمسيس بوسط البلد، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ، وتمت السيطرة عليه.

كانت تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل سنترال رمسيس، وعلي الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلي المكان، وتبين اندلاع النيران داخل المبنى، وتمكن رجال الحماية المدنية السيطرة على النيران المشتعلة فى المكان.