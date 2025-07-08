شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تطلق أول مؤتمر علمي للعناية المركزة للأطفال لتعزيز كفاءة الأطباء والان مع تفاصيل الخبر

نظمت وزارة الصحة والسكان، المؤتمر الأول لوحدات العناية المركزة للأطفال (EPBC) تحت شعار «تشكيل مستقبل وحدات العناية المركزة للأطفال: الحد من المخاطر من خلال التدخلات الاستباقية»، وهو المؤتمر العلمي الأول لقسم رعاية الأطفال بمستشفى منشية البكري العام، ضمن خطة الوزارة لتعزيز التعليم الطبي المستمر ورفع كفاءة الأطباء المتخصصين في العناية الحرجة للأطفال.

ويهدف المؤتمر إلى تبادل الخبرات حول أحدث الأساليب العلمية والإكلينيكية للتعامل مع الحالات الحرجة، وتقليل معدلات المضاعفات والوفيات، خاصة داخل وحدات الرعاية في المستشفيات العامة، بما ينعكس على تحسين جودة الرعاية الصحية للأطفال في مصر.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المؤتمر ناقش محاور طبية دقيقة تُعد من أبرز التحديات في مجال الرعاية الحرجة للأطفال، منها التعامل مع صعوبات التنفس واستخدام أجهزة التنفس الصناعي، والاضطرابات القلبية كحالات الرجفان القلبي، إضافة إلى علاج انخفاض سكر الدم لدى الأطفال، والأمراض العصبية، مع التشديد على ضرورة توفير بيئة علاجية آمنة ومتكاملة داخل وحدات العناية المركزة.

وأكد عبدالغفار أن المؤتمر يمثل منصة علمية مهمة لتبادل الخبرات بين الأطباء العاملين في المستشفيات العامة وأساتذة الجامعات المصرية، ويجسد التزام الوزارة المستمر بتطوير الكوادر الطبية عبر برامج التعليم والتدريب، بما يسهم في رفع كفاءة الفرق الطبية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للأطفال في التخصصات الدقيقة.

وأشار إلى استمرار جهود الوزارة لتطوير وحدات العناية المركزة للأطفال في مختلف محافظات الجمهورية، من خلال التوسع في تجهيز الوحدات ورفع كفاءتها، وتحديث البروتوكولات العلاجية، وتوفير الأجهزة والمستلزمات الحديثة، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية دورية تستهدف الأطباء وفرق التمريض المعنية بتقديم الرعاية الحرجة للأطفال.

وأضاف عبدالغفار أن المستفيدين الرئيسيين من المؤتمر هم أطباء الأطفال والعناية المركزة في المستشفيات العامة، حيث شاركوا في جلسات علمية وورش تطبيقية هدفت إلى صقل مهاراتهم وتحديث معارفهم بما يتماشى مع أحدث الممارسات الإكلينيكية عالميًا.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور وائل الجعار، مدير مستشفى منشية البكري العام، أن قسم العناية المركزة للأطفال بالمستشفى شهد توسعات ملحوظة في طاقته الاستيعابية مؤخرًا، إذ يضم حاليًا 20 سريرًا مخصصًا للعناية المركزة للأطفال، إلى جانب 4 أسرة للعزل، جميعها مجهزة بالكامل لاستقبال الحالات الحرجة وتقديم الرعاية اللازمة وفقًا لأعلى معايير الجودة والسلامة الطبية، مؤكدًا أن هذه التوسعات تأتي ضمن خطة الوزارة لتطوير البنية التحتية للمستشفيات العامة ورفع جاهزيتها لتقديم خدمات طبية دقيقة ومتخصصة.

من جانبها، أشارت الدكتورة وفاء أبو جبل، رئيس المؤتمر ومدير وحدة العناية المركزة للأطفال بمستشفى منشية البكري العام، إلى أن المؤتمر شهد مشاركة فاعلة من أساتذة ورؤساء أقسام طب الأطفال والعناية المركزة من جامعات عين شمس، القاهرة، الأزهر، الإسكندرية، حلوان، والأكاديمية الطبية العسكرية، لافتة إلى أن جلسات المؤتمر تضمنت مناقشة وتقييم عدد من الحالات السريرية النادرة والحرجة التي استقبلتها وحدة العناية المركزة بالمستشفى، مع عرض خطط العلاج والتدخلات الطبية والنتائج المحققة.

وأكدت أن المؤتمر شكّل فرصة مهمة لتبادل التجارب وقصص النجاح في التعامل مع الحالات الحرجة، حيث قدّم الخبراء المشاركون ملاحظاتهم العلمية وتوصياتهم العملية التي تهدف إلى تحسين الأداء ورفع جودة الخدمات داخل وحدات العناية المركزة للأطفال في المستشفيات العامة.