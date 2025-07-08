شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل: دورة تدريبية مجانية لتأهيل خريجي قسم الجغرافيا على مهنة "مساح عام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء ،عن بدء تنفيد أول دورة تدريبية على مهنة "مَساح عام" سوف يستفيد منها 28 من خريجي قسم الجغرافيا بكليات الآداب، للتدريب في مركز التطوير المهني والتعليم المُستمر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتوسع في التدريب المهني للشباب، بمنح مجانية للشباب.

وتأتي هذه "الدورة" تنفيذا لبروتوكول تعاون بين "الوزارة" وإحدى الجامعات، لتأهيل الشباب للعمل كـ "مساح عام" بعد تدريبهم على أحدث الأجهزة المُتوفرة بكليتي الهندسة والدراسات الإنسانية بالجامعة، بما يتوافق علميًا ومهنيًا مع سوق العمل في الداخل والخارج ،حيث يحصل الخريجين على شهادة مُعتمدة من "الوزارة" و"الجامعة".

وأوضح الوزير أن باب التقديم ما زال مفتوحاً أمام الشباب الراغب في المُشاركة في دورات جديدة ،وللحصول على كافة تفاصيل تلك المنحة المجانية ، يمكن الدخول،والتقديم على الرابط التالي :

https://docs.google.com/forms/d/1hQ5ddB_GE_jbhBRNL6-EmnaM0H_FxXsOQIXbjyH077U/edit



وأوضح الوزير جبران، أن وزارة العمل تواصل جهودها بتطوير منظومة التدريب المهنية على كافة المحاور من خلال مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة التابعة لها في كافة المحافظات، وكذلك بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج لتبادل الخبرات، في مجالات التدريب المهني، وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل خاصة المستقبلية.