شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد موقع حريق سنترال رمسيس والان مع تفاصيل الخبر

تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، منذ قليل، موقع حادث حريق سنترال رمسيس، الذي اندلع أمس بأحد طوابق المبني، حيث تابع المحافظ استمرار جهود الأجهزة التنفيذية بمكان الحادث لتقديم كافة أوجه الدعم.

وعاين فريق من أعضاء النيابة العامة، موقع حريق سنترال رمسيس، الذى أندلع مساء أمس، وأدى لمصرع 4 من موظفي الشركة المصرية للاتصالات، خلال تواجدهم في موقع العمل لحظة وقوع الحادث، وذلك للوقوف على أسباب الحريق.

وتمكن رجال الحماية المدنية من إخماد حريق بأحد الطوابق داخل مبنى سنترال رمسيس، بعدما تجددت النيران للمرة الثالثة، حيث يتم إجراء عمليات تبريد لموقع الحريق منعا للاشتعال مرة أخرى.

وكان حريق اندلع داخل سنترال رمسيس بوسط البلد، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ، وتمت السيطرة عليه.

وكانت تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل سنترال رمسيس، وعلي الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلي المكان، وتبين اندلاع النيران داخل المبنى، وتمكن رجال الحماية المدنية السيطرة على النيران المشتعلة فى المكان.



اللحظات الاخيرة في محاولة اخماد حريق سنترال رمسيس



محاولة اخماد حريق سنترال رمسيس



اخماد حريق سنترال رمسيس



رجال الاطفاء



حريق سنترال رمسيس



سنترال رمسيس



محافظ القاهرة يتابع اعمال اخماد الحريق



محافظ القاهرة يتابع اعمال اخماد الحريق



محافظ القاهرة

محافظ القاهرة

محافظ القاهرة يتابع اعمال اخماد الحريق



محاولة إخماد الحريق



محافظ القاهرة يتابع اعمال إخماد الحريق



مشاهد لسنترال رمسيس بعد الحريق



مشاهد لسنترال رمسيس



سنترال رمسيس بعد الحريق



سنترال رمسيس



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