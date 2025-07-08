شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تعلن شروط الالتحاق بمدرسة الضبعة النووية وإجراءات الاختبار والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شروط الالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة للتكنولوجيا التطبيقية للطاقة النووية "الضبعة النووية" للطلاب الحاصلين علي الشهادة الأعدادية للعام الدراسي الحالي 2024/2025، موضحا إجراءات الاختبارات للطلاب المتقدمين.

شروط الالتحاق بمدرسة الضبعة النووية

- سداد رسوم التقدم والاختبارات المدارس التكنولوجيا التطبيقية .

- يتم عقد اختبار الكترونى للطلاب يشمل ( اللغة العربية - اللغة الانجليزية - الرياضيات - علوم حاسب الي – اختبار ذكاء IQ ) بالمقرات المحددة مع بقية الطلاب المتقدمين لمدارس التكنولوجيا التطبيقية على مستوى جميع محافظات الجمهورية ويخطر الطالب بمقر الاختبار ونتيجته الكترونياً .

- يتم ترتيب نتيجة الطلاب والمفاضلة بينهم على أساس المجموع الاجمالي للاختبار ، ويتم اختيار عدد (240) طالب الأعلى درجة لعقد اختبار اخر من خلال وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية لاختيار عدد (120) طالب الاعلي درجة في الاختبار الثاني لأداء الاختبارات اللازمة بإحدى المؤسسات العسكرية ، وفى حالة تساوى الدرجات يتم الترتيب طبقا للأعلى مجموع فى الشهادة الاعدادية وفى حالة التساوى يتم الترتيب طبقا للأعلى مجموع في درجات مواد الرياضيات - العلوم - اللغة الانجليزية)

- في حالة تخلف أو تعذر حضور أحد الطلاب لتلك الاختبارات يتم اختيار الطالب اللاحق مباشرة بدلا منه.

ثانياً: إجراءات الاختبارات

- يتم سداد مبلغ (250) مائتان وخمسون جنيهاً مصرياً بمنافذ الدفع الالكترونية (غير مسترد ) رسوم التقدم والاختبارات لمدارس التكنولوجيا التطبيقية ( سيتم الاعلان عنها قريبا

- يتم عقد اختبار إلكترونى للطلاب يشمل ( اللغة العربية - اللغة الانجليزية - الرياضيات - اختبار ذكاء IQ ) بالمقرات المحددة من خلال وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية على مستوى جميع محافظات الجمهورية ويخطر بها الطلاب الكترونيا، ويخطر الطالب بنتيجة الاختبار الكترونياً .

- يتم ترتيب نتيجة الطلاب والمفاضلة بينهم على أساس المجموع الاجمالي للاختبار ، ويتم اختيار عدد (240) طالب الأعلى درجة لعقد اختبار اخر لاختيار عدد (120) طالب الاعلي درجة في الاختبار الثاني لأداء الاختبارات اللازمة بإحدى المؤسسات العسكرية ، وفى حالة تساوى الدرجات يتم الترتيب طبقا للأعلى مجموع في الشهادة الاعدادية وفى حالة التساوى يتم الترتيب طبقا للأعلى مجموع في درجات مواد الرياضيات - العلوم - اللغة الانجليزية)

- فى حالة تخلف أو تعذر حضور أحد الطلاب لتلك الاختبارات يتم اختيار الطالب اللاحق مباشرة بدلا منه.