شكرا لقرائتكم خبر عن أسر شهداء حادث سنترال رمسيس يتسلمون جثامين ذويهم استعدادًا لتشييعها والان مع تفاصيل الخبر

تسلم أهالي شهداء حادث الحريق الذي اندلع بمبنى سنترال رمسيس بوسط القاهرة، جثامين ذويهم من مشرحة زينهم، تمهيدًا لنقلهم إلى محافظاتهم لإقامة صلاة الجنازة ومواراتهم الثرى.

وكان الحادث قد أسفر عن وفاة أربعة من العاملين في قطاع الاتصالات، أثناء تأدية عملهم داخل المبنى، بعد أن اندلعت النيران في أحد الطوابق نتيجة ماس كهربائي، وفقًا لما أعلنته الشركة المصرية للاتصالات في بيان رسمي.

وتوافدت أسر الضحايا على مشرحة زينهم منذ ساعات الصباح الباكر، وسط حالة من الحزن الشديد، لاستكمال الإجراءات القانونية واستلام جثامين ذويهم، وتم نقل الجثامين الأربعة بسيارات إسعاف مجهزة إلى المحافظات التي ينتمي إليها الضحايا، حيث من المقرر إقامة الجنازات مساء اليوم.

وتستعد أسر ضحايا حادث سنترال رمسيس الأربعة لإقامة صلاة الجنازة على ذويهم مساء اليوم، حيث يشيّع جثمان أحمد مصطفى من مسجد بمدينة الباجور بالمنوفية، وأحمد رجب من الحوامدية، ومحمد طلعت من مدينة ميت غمر بالدقهلية، فيما يشيّع وائل مرزوق من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة، وسط حالة من الحزن والحداد بين الأهالي وزملائهم في العمل.

وشهد محيط مشرحة زينهم حالة من التأثر والحزن الشديدين من قبل ذوي الضحايا وزملائهم، الذين عبروا عن صدمتهم من الحادث المفجع.

وكان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد نعى الضحايا، وأكد في تصريحات صحفية خلال تفقده موقع الحادث، أن الوزارة تتابع مجريات التحقيقات، كما وجه بسرعة صرف التعويضات المالية المقررة لأسر الضحايا، تقديرًا لتضحياتهم.