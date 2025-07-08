شكرا لقرائتكم خبر عن اتصالات النواب تبدأ اجتماعها عن حريق سنترال رمسيس بدقيقة حداد على شهداء الحادث والان مع تفاصيل الخبر

استهلت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوى، اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، بحضور الحكومة ممثلة فى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والتواصل السياسى والنواب بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الضحايا الاربعة الذين فقدوا حياتهم بسبب الحريق الذى اندلع فى سنترال رمسيس أمس.



ووجه النائب أحمد بدوى رئيس اللجنة على توجيه الشكر لرجال الحماية المدنية ووزارة الداخلية الذين تصدوا لهذا الحادث الأليم.